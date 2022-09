Evento motiva alterações rodoviárias no Funchal

Num comunicado enviado à redacção, esta tarde, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), informou que devido à realização do desfile do evento 'Golden Age Gym Festival', tornar-se-á necessário proceder a alterações rodoviárias.

Assim, no próximo domingo, 2 de Outubro, a partir das 17 horas e sensivelmente até às 18 hortas, a circulação rodoviária será interrompida nos seguintes arruamentos: Rua Marquês do Funchal, Rua dos Ferreiros a sul da Rua Francisco Franco Escultor, Praça do Município, Rua do Padre Gonçalves da Câmara, Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Largo Gil Eanes (excepto acesso à Clínica da Sé), Rua de São Francisco (sul da Rua Ivens), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e Rua Cónego Jerónimo Dias Leite.

O trânsito nos arruamentos será restringido apenas ao acesso local, com circulação rodoviária, em ambos os sentidos: Rua do Castanheiro com entrada e saída de viaturas a norte do arruamento; Avenida Zarco (norte) com entrada pela Rua das Pretas e saída pela Rua da Carreira; Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, entre a Rua Ivens e a Avenida Arriaga, com entrada e saída pela Rua Ivens em direcção à Rua dos Aranhas; Rua dos Tanoeiros com entrada e saída pela Rua 5 de Outubro.

A circulação na Rua Ivens será invertida com saída em direcção à Rua das Aranhas.

O trânsito automóvel oriundo da Avenida do Infante (sentido descendente) será desviado para a Rua Dr. Brito Câmara.

A Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, segmento entre a Rotunda Dr. Sá Carneiro e Praça da Autonomia, será momentaneamente interrompida, junto à passadeira que faz a ligação entre a Praça do Povo e a Rua Dr. António José de Almeida, para efeitos da passagem dos participantes do desfile.

Nos transportes públicos, as carreiras da zona oeste podem optar por circular pela Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho ou Avenida Luís de Camões em direcção à Avenida Calouste Gulbenkian ou circular na Avenida do Infante (via de trânsito central) até à Rotunda do Infante, prosseguindo em direção à Rotunda do La Vie.

As carreiras da zona norte circulam até à Praça da Autonomia e efectuam términus a sul do estabelecimento 'A Esfera' ou ao longo da Rua 31 de Janeiro.

As carreiras da zona este circulam até à Praça da Autonomia e efectuam términus nas paragens da Rua Artur Sousa 'Pinga', Rua José da Silva 'Saca', Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses a sul da E.E.M., Rua Brigadeiro Oudinot e Rua da Infância.

De segunda a quinta-feira, dias 3 a 6 de Outubro, entre as 16h30 e as 20 horas, a circulação rodoviária fica interrompida na Praça do Município e Rua Padre Gonçalves Câmara.

"As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo que estando verificadas as condições de segurança rodoviária e caso o evento termine antes do prazo previsto, esta entidade irá proceder à reposição da normal circulação rodoviária", conclui a nota enviada.