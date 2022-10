CMF quer que Centro Cultural e de Investigação no Funchal seja a “casa dos artistas”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, defendeu esta quinta-feira, 6 de Outubro, que a cultura seja uma porta aberta “aos jovens artistas” na inauguração da exposição 'Ceramic Art Madeira 2022' da artista plástica Luz Henriques, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Nós queremos que os jovens sintam que o município do Funchal dá oportunidade de crescerem, de apresentarem os seus trabalhos e desenvolverem connosco as suas aptidões culturais, nas mais diversas áreas, sejam da expressão plástica, da pintura, da escultura, da música, da dança, do canto, daquilo que entenderem.

Pedro Calado realçou que há uma grande aposta do município para a área da cultura, lembrando que a verba para o sector da cultura no orçamento municipal quase duplicou este ano.

O edil funchalense pretende concretizar já em 2023, a 'Primeira Bienal Internacional de Artes no Funchal', trazendo pessoas de fora “para ajudar os jovens artistas a crescerem, para valorizarem aquilo que é feito aqui, dar uma visibilidade exterior aos artistas e para fazer acreditar nos jovens que vale a pena trabalhar nesta área na Região”.

Pedro Calado destacou a aposta no Centro Cultural e de Investigação no Funchal (antigo Matadouro), que será a “casa dos artistas” onde vão poder ter as suas galerias de arte para fazer as suas apresentações e servir de montra para todo o mundo. Um investimento superior a 5 milhões de euros dedicado às artes, um espaço aberto para permitir que os valores madeirenses "tenham expressão artística, tenham reconhecimento internacional, mas sobretudo dar uma perspectiva de vida artística dentro das nossas portas”.

“Este é o grande legado que nós queremos deixar durante o nosso mandato”, sublinhou Pedro Calado.

No âmbito dos apoios ao associativismo e actividades de interesse municipal, a autarquia concedeu um apoio a esta exposição 'Ceramic Art Madeira 2022' no valor de 6.000 euros. A exposição decorre em dois espaços. Hoje foi feita a abertura no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e amanhã às 18 horas, no espaço de exposições temporárias do Museu Henrique e Francisco Franco.

A exposição é de entrada livre e está patente até 28 de Novembro.

O projecto teve início em 2018 e os trabalhos de cerâmica apresentados passaram de 12 para 80 peças. No total estão expostas 80 obras de cerâmica artística com a participação de 15 ceramistas, sendo 7 destes artistas madeirenses que se juntam a artistas internacionais, demonstrando a proximidade entre artistas, apesar das distâncias físicas.