“Era melhor antes de anunciarem as coisas terem as coisas resolvidas e concretizadas”, reagiu o presidente do Governo Regional ao anúncio de novo adiamento na ligação directa Funchal – Caracas, por entender que esta indefinição acaba por criar falsas expectativas.

Antes, quando questionado sobre o cancelamento do voo, previsto para domingo da próxima semana, dia 16 de Outubro, riu-se ao responder: “É o habitual, não é?”.

Mais a sério admitiu que “todos nós queremos o voo directo e acho que isso é fundamental para a comunidade na Venezuela. Agora não vale a pena estar a anunciar datas sem ter as coisas tratadas”, avisa. Aproveitou por isso para deixar um conselho: “Da próxima vez que anunciarem a data tenha tudo fechado para que aconteça”.

Apesar de autorizado, o voo directo entre a Madeira e Caracas, previsto para domingo da próxima semana, dia 16 de Outubro, foi cancelado. É o quarto adiamento da operação a cargo da companhia EuroAtlantic que teve como primeira data o mês de Agosto. O final deste mês é agora a nova data apontada para a ligação com escala na Madeira possa finalmente ‘levantar voo’.

Os voos entre Caracas e a Madeira por agora agendados estão previstos realizarem-se no dia 30 de Outubro, dia 13 de Novembro, dias 04, 18 e 26 de Dezembro, e dia 02 de Janeiro de 2023.