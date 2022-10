Trabalhadores da ARM reivindicam mais 90 euros no salário

Dezenas de trabalhadores da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) aderiram esta manhã à greve já anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas. O “aumento dos salários e o fim das discriminações” fizeram os trabalhadores se deslocarem até junto da porta principal da residência oficial do Governo Regional, na Quinta Vigia, como forma de protesto.

Dario Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul, referiu que estão a reivindicar o aumento mínimo de 90 euros para cada trabalhador e a uniformização do subsídio de refeição. "Um compromisso que já vem desde 2018 e que não foi cumprido", afirma.

Tal como foi noticiado, esta “jornada de luta” continua esta sexta-feira.