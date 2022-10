Polícia Judiciária confirma detenção de suspeito de homicídio qualificado na forma tentada

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve, em flagrante delito, um homem, de 33 anos, fortemente indiciado pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada.

O suspeito, após a prática do crime, colocou-se em fuga, tendo sido localizado e interceptado pela PSP do Funchal, que comunicou a ocorrência à PJ, face à natureza do crime em causa.

O crime, tal como o DIÁRIO noticiou, ocorreu na manhã de domingo, 2 de Outubro, numa artéria do Funchal, tendo a vítima sido agredida, "por motivo fútil, com uma faca de cozinha, na zona do pescoço", explica o comunicado enviado pela Polícia Judiciária, esta manhã.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.