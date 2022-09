Portugal perde e fica afastado da ‘final four’ da Liga das Nações

A selecção portuguesa perdeu esta noite com a Espanha por 0-1 e falhou o apuramento para a final four da Liga das Nações.

No derradeiro jogo do Grupo A2 da Liga da competição a formação lusa, que contou com o madeirense Cristiano Ronaldo a titular, precisava apenas de empatar com a selecção espanhola para selar, pela segunda vez em três edições, um lugar na 'final four' da Liga das Nações, mas um golo de Morata ao minuto 88 deitou por terra as aspirações da equipa das Quinas em poder lutar pelo troféu que conquistou em 2019.

A derradeira fase da competição, está agendada entre 14 a 18 de Junho de 2023, e conta com as selecções de Espanha Croácia, Itália e Países Baixos.