Fátima Silva diz que elevação do debate e respeito democrático têm sido prioridades da Assembleia Municipal

A presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, garantiu, hoje, no 1º Encontro Autárquico do PSD Porto Santo, estar empenhada em criar mais e melhores condições para a elevação do debate e do respeito democrático, numa ocasião em que destacou a cooperação institucional que tem vindo a marcar o relacionamento com a autarquia.

Uma colaboração que disse ser determinante para a estabilidade política e para a efectiva concretização de projectos estratégicos que visam o desenvolvimento do Porto Santo.

Na oportunidade enumerou alguns dos desafios que considera prementes em função da singularidade do Porto Santo, destacando a valorização dos mais jovens e a criação de condições para a sua fixação na ilha, a estimulação do emprego qualificado das novas gerações, o reforço da infraestruturação do município, a promoção da crescente eficiência da administração pública local e o reforço do trabalho para que sejam criadas oportunidades no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e do novo Quadro Comunitário de Apoio, pugnando por uma maior justiça na distribuição de fundos.

Lembrando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo órgão a que preside, Fátima Silva assumiu ter uma estratégia muito centrada e atenta às novas gerações e igualmente à educação e formação para a cidadania, num discurso que assumiu ser um “discurso de esperança, de certezas e de futuro”, sublinhando que, embora o futuro não se adivinhe, é possível influenciar esse mesmo rumo das coisas, cumprindo um projecto de desenvolvimento que beneficie as pessoas e que garanta a construção de caminhos mais seguros e fortes para o Porto Santo.