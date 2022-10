O presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva sublinhou o facto de ter sido sempre o PSD a estar presente e a resolver os problemas estruturantes daquela ilha, numa estratégia que é para continuar e reforçar rumo às próximas vitórias eleitorais, a primeira das quais já em 2023.

“Foi convosco que ganhamos em 2021 e é convosco que queremos ganhar em 2023”, frisou, esta manhã, na abertura do 1.º Encontro Autárquico do PSD Porto Santo.

Roberto Silva agradeceu a participação e a colaboração activa dos militantes, apelando a que o partido se mantenha unido, reivindicativo e focado naquilo que é a defesa dos interesses daquela ilha.

“Ao longo de quase 50 anos de história foi sempre o PSD que esteve na dianteira da resolução dos problemas estruturantes do Porto Santo”, disse.

O presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo lembrou algumas das conquistas alcançadas ao longo do tempo, mas também fazendo alusão a investimentos fundamentais que se encontram em curso, designadamente o da Unidade de Saúde Local, o Mercado Agrícola, o aumento do Lar de Idosos ou mesmo o reforço da oferta de Habitação, entre outros.

Roberto Silva sublinhou ainda o facto deste trabalho ser o resultado de várias forças, em alusão directa ao bom relacionamento que tem vindo a marcar o primeiro ano de governação autárquica, neste caso entre o Município e o Governo Regional.

“Por mais boa vontade que exista dentro das estruturas do partido e mesmo dentro do projecto que venceu as eleições, sozinhos não conseguimos fazer nada e é em colaboração, articulação e proximidade que temos de continuar a trabalhar”, disse.

Roberto Silva lembrou que há sempre margem para melhorar mas que há, efectivamente, um trabalho muito importante que foi feito e que está a ser feito pelo Porto Santo graças a esta convergência.

Criticou também o vazio de ideias da oposição, que nada tem para acrescentar à ilha: “A população do Porto Santo percebe a diferença e não pode nem vai confiar naqueles que nada fizeram ou fazem pelo Porto Santo”.