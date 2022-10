Festival 'Mariofa' regressa ao Funchal

Entre os quinta e sexta-feira desta semana, 6 e 8 de Outubro, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe o festival 'Mariofa', uma organização da Associação Nuvem Aquarela e coprodução da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A programação do 'Mariofa - Festival de Marionetas e outras formas animadas', contempla um leque vasto de tipologias de teatro de marionetas.

No dia de abertura, quinta-feira, 6 de Outubro, às 10 horas, realizar-se-á na sede Teatro Metaphora, o workshop 'Dar vida ao lixo', de Cia. Truks, e às 21 horas o espectáculo 'Wes', de Jimmy Grimmes, na sala de espectáculos do teatro.

Já na sexta-feira, 7 de Outubro, às 10h30 haverá o projecto 'My shadow and me' de Drew Colby, às 16 horas sob ao palco a 'Expedição Pacífico' de Cia. Truks, e às 20h30 'Soul”' de Valentina Korsunskaya.

Às 11h30 terá lugar o 'Bailarinos' , de Ahau Marionetas, às 12 horas 'Teatro Dom Roberto' de Valdevinos Teatro de Marionetas e às 15 horas 'Projecto AMARionetas e outras surpresas' de Cristina Brito e Marlene Ribeiro.

Para o último dia do festival, 8 de Outubro, está reservado, às 10 horas, o espectáculo 'Bailarinos', de Ahau Marionetas, o 'Projeto AMARionetas', de Cristina Brito e Marlene Ribeiro será às 11h30 e o “Teatro Dom Roberto” de Valdevinos Teatro de Marionetas, às 16 horas.

Na sala de espectáculos, às 10h30 haverá a peça 'My shadow and me' de Drew Colby, e às 15 horas 'Expedição Pacífico' de Cia. Truks. Para finalizar o 'Mariofa', haverá uma caminhada noturna com marionetas pela cidade do Funchal, apelidada 'Mariofada', com início às 21 horas, no Jardim Almirante Reis.



Marlene Ribeiro, membro da Associação Nuvem Aquarela, refere que este festival "marca o regresso à cidade do Funchal da fulgurante magia da proximidade e deslumbramento poético que nos oferece o teatro de marionetas nas suas várias vertente."

Os fios que fazem dançar as marionetas serão no fundo os mesmos que farão dançar de alegria o misterioso músculo que é o coração, da criançada, das famílias, dos mais adultos. Espectáculos escolhidos a dedo para o público escolar, para a família, para os jovens e para um público mais adulto. Teremos de tudo um pouco porque a arte da marioneta é transversal a todas as faixas etárias como o demonstrará o variado leque de performances que compõem a nossa festa da marioneta”. Marlene Ribeiro.

O 'Mariofa' pretende motivar o contacto da população com o teatro de marionetas e formas animadas, proporcionar formação, fomentando o interesse nesta área, apostando em novas técnicas de construção e de manipulação de marionetas, trazer espectáculos de marionetas que abranjam diferentes linguagens e modalidades a um registo mais contemporâneo e introspectivo e integrar na programação criações regionais de teatro de marionetas e formas animadas.

Os espectáculos de rua do 'Mariofa' serão de entrada gratuita, enquanto as actividades, a realizar na sala de espectáculos do 'Baltazar Dias', têm um custo de 3 euros.

Os bilhetes podem ser adquiridos online, na ticketline, ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias. Por outro lado, o workshop 'Dar vida ao lixo' e a caminhada noturna 'Mariofada' carecem de pré-inscrição através do e-mail: [email protected].