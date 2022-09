A 8.ª edição do Festival Avesso continua este fim-de-semana com os espectáculos 'Balele-balele' e 'Má sorte', no sábado, dia 1 de Outubro, e 'Piquenique de Histórias' e 'Descobrimentos', no domingo.

'Balele-balele' com Klemente Tsamba é o nome dado à oficina de jogos de tabuleiros antigos que acontecerá pelas 11 horas, no terraço do centro cultural John dos Passos.

Uma produção 'Buzico Produções', 'Má Sorte' centra-se num "amor egoísta, diabólico e destruidor, resgata o que de mais diabólico há na perversão, o fim da humanidade", explica nota enviada.

O auditório do centro cultural John dos Passos servirá de palco para esta peça de teatro, às 21 horas.

A sessão de leitura encenada, 'Piquenique de histórias', no sábado, terá histórias para famílias, a partir de livros do autor Eric Carle que aliam a leitura, o teatro e a música.

'Piquenique de histórias' vai decorrer no jardim da loja do munícipe, às 11 horas, e é de entrada gratuita.

Uma mistura de stand-up comedy, com pequenas divagações e alucinações são a base do espectáculo 'Descobrimentos', de Pedro Tochas. A iniciativa acontece às 17 horas, no auditório do Centro Cultural John dos Passos.

O Festival Avesso encerra às 19h30 com uma actuação musical dos Duo Inlay, no restaurante 'Sol Poente'.

Os bilhetes podem ser reservados através do número de telefone 963 355 528 ou endereço electrónico [email protected] .

Confira o programa completo do Festival no sítio da internet da organização.