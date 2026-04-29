Brício diz que “uma estratégia desenhada pelas mentes da oposição seria um desastre”

O deputado Brício Araújo (PSD) criticou duramente os partidos da oposição, esta manhã, no plenário, no decorrer do debate do relatório “A Região Autónoma da Madeira na União Europeia – 2025”, acusando-os de “ódio cego”, por não reconhecerem o desempenho “absolutamente extraordinário” do Governo Regional em matéria de aproveitamento dos fundos e oportunidades proporcionados pela integração europeia.

O porta-voz social-democrata mostrou-se convicto de que “uma estratégia desenhada por estas mentes da oposição seria um desastre” e, referindo-se especificamente ao JPP, confessou que teria “medo de viver debaixo” de uma governação daquele partido, que só poderia resultar num “colapso”, pois a autarquia administrada pelo maior partido da oposição não aproveitou fundos a que poderia aceder directamente.

Brício Araújo elogiou a postura proactiva do Governo Regional, que apresentou contributos para a nova estratégia europeia para as regiões ultraperiféricas que está a ser desenhada em Bruxelas. E de seguida voltou a atacar os partidos da oposição, por não reconhecer que “vivemos numa região que tem qualidade de vida” e preferir “explorar tudo o que é menos animador”.

O deputado do PSD reconheceu que há condicionantes que afectam a Região, como a subida da inflação, mas sublinhou que o executivo madeirense não tem “culpa da crise internacional e do preço do petróleo”.