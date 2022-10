Novo terminal da Logislink é inaugurado hoje nos Açores

O presidente do Grupo Sousa, Luís Miguel Sousa, e o administrador e CLO, Joaquim Pocinho, acompanhados dos operacionais que montaram a nova infra-estrutura, mostraram ontem ao DIÁIO as potencialidades do novo terminal logístico que fica localizado Azores Park e que dispõe de instalações modelares, contruídas pela AFAVIAS e pautadas pela atenção cuidada aos recursos humanos, à tecnologia e à eficiência energética.

Eis alguns números da infra-estrutura:

. 30.000m2 é área total do terminal logístico, com uma área coberta de 8.500m2.

. 6 mil paletes é a capacidade máxima de armazenamento, zona que já tem mercadoria de 4 clientes.

. 40 novos postos de trabalho directos foram criados, a que se juntam os já existentes e que operavam no armazém de mil metros quadrados, junto ao porto de Ponta Delgada. Todos vão beneficiar de serviços de apoio de qualidade, dispondo de refeitórios, balneários e zonas de convívio.

. 4 mil metros de painéis solares, que ocupam metade do telhado do armazém, comprovam a aposta na eficiência energética.

. 26 docas de carregamento garantem o escoamento dos stocks armazenados.

. 1.650 metros quadrados de área de frio é uma das valências do terminal.

. 100 contentores por semana é a estimativa inicial da empresa que presta serviços regulares de transporte, consolidação e desconsolidação de contentores, armazenagem de produtos secos, congelados e refrigerados, gestão de stocks e picking.