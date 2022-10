PSD com voto de congratulação pela edição da Taça dos Campeões da Europa em Andebol de Praia no Porto Santo

Através de comunicado, o Grupo Parlamentar do PSD informa que apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pela edição da Taça dos Campeões da Europa em Andebol de Praia, no Porto Santo, felicitando os campeões - os polacos do BHT Petra Plock e as húngaras do OVB Beach Girls, -, mas, sobretudo, saudando todos os atletas e equipas participantes, os voluntários - alunos e professores da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Freitas Branco -, assim como todos os que estiveram directamente envolvidos na sua realização: a Federação Europeia de Andebol (EHF), a Federação Portuguesa de Andebol, a Associação de Andebol da Madeira e, em particular, a Câmara Municipal do Porto Santo "pela coragem em assumir a organização de um evento desta natureza, marcado por padrões de excelência".

Este evento, que decorreu entre os dias 20 e 23 de Outubro e contou com mais de meio milhar de atletas, aconteceu no ano em que a praia da Ilha Dourada recebeu a distinção de Melhor da Europa, sendo a realização deste campeonato, por um lado, o resultado do bom trabalho que tem sido realizado pelas entidades locais e regionais desta mais-valia do Porto Santo, e, por outro, mais uma ferramenta de promoção no exterior.

Esta é a primeira vez que a Taça dos Campeões da Europa de Andebol de Praia é realizada em território português, mas não será a última, já que, devido ao sucesso da iniciativa, voltará ao Porto Santo nos próximos dois anos. Uma decisão que comprova as excelentes condições da ilha para este tipo de eventos desportivos, não só pela qualidade da praia e das infraestruturas de apoio, mas também pela capacidade logística das nossas associações e instituições.

Este campeonato foi organizado pela Câmara Municipal do Porto Santo e pela Federação Portuguesa de Andebol, com a supervisão da Federação Europeia de Andebol (EHF) e a colaboração da Associação de Andebol da Madeira, contando, igualmente, com o "importante apoio do Governo Regional, o que demonstra a competência e a aptidão em captar este tipo de eventos para a ilha Dourada, sobretudo nos período de época baixa, como forma de esbater a sazonalidade".