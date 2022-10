Microssismo registado a sul do Funchal

Um microssismo de magnitude 1,7 na escala de Richter foi registado, na noite desta sexta-feira, no mar da Madeira, nomeadamente a sul do Funchal.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo deu-se pelas 21h52, desta sexta-feira, 21 de Outubro, com epicentro a 39km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um "microssismo", não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.