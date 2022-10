Dinamarca e Hungria na final feminina do andebol de praia europeu

Pela primeira ver a Dinamarca garantiu o lugar numa final da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, e logo na estreia da praia do Porto Santo como palco da competição.

A formação do HEI Dame Beach Handball conseguiu uma suada vitória diante das espanhola do GEA A.M. Team Almeria, por 2-1 e rumou assim à tão desejada final onde terá pela frente as húngarasda OVB Beach Girls que eliminaram nas meias-finais as polacas do BHT Byczki Kowalewo Pomorskie.

De referir que a final feminina terá lugar pelas 16h30, enquanto a luta pelo 'ouro' masculina tem o seu início marcado para as 15h45.