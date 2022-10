Plano de investimentos 7 milhões acima do previsto

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 24 de Outubro, dá conta que o maior crescimento da receita da Câmara Municipal do Funchal aconteceu nos impostos, sobretudo IMI e IMT, resultante da dinâmica do mercado imobiliário. Entre Janeiro e Agosto, a autarquia obteve mais 11,4 milhões do que em igual período de 2021. Já a dívida está a aumentar 400 mil euros por mês, calcula a vice-presidente do Município, Cristina Pedra.

Talento de leste extrai ouro do areal

Polacos do ‘BHT Petra Plock’ e as húngaras do ‘OVB Beach Girls’ conquistam, no Porto Santo, a 8.ª edição da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, na estreia absoluta da competição em Portugal.

No futebol, o Marítimo soma segundo ponto em 10 jogos após empate caseiro com o Arouca.

Ainda no desporte, fique a saber que o município do Funchal garante apoio às futuras edições do Ecotrail Funchal - Madeira Island.

Melhor Novembro de sempre nos aeroportos

Lugares disponibilizados para a Madeira são 52% superiores aos do mesmo mês de 2019.

“Aproveitaram a guerra para aumentar os preços”

Em entrevista ao DIÁRIO, Ricardo Lume, deputado do PCP, critica “alguns sectores” da actividade económica e partidos que só aparecem “quando começa a cheirar a votos”.

Detido após espancar a mulher e esfaquear o filho

Nos casos do dia destacamos que um homem sofreu um golpe no pescoço ao confrontar o pai.

Na justiça descubra que a gigante da TV perde batalha judicial com o Grupo Pestana.

