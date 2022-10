"Já estamos a projectar o Porto Santo na Europa e no Mundo"

Um dos muitos espectadores, 'atentos', a marcar presença nesta estreia oficial do Porto Santo na Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia (EHF Beach Champions Cup), foi o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

No campo n.º 1, onde jogavam a equipa da Hungria, Szentendrei e a formação portuguesa da Nazaré, Nuno Batista era a 'cara' de felicidade por ver finalmente o arranque oficial da prova.

"Foram meses de intenso trabalho e acima de tudo o primeiro grande desafio foi fazer todos acreditarem que era possível fazer um evento desta dimensão no Porto Santo. Nós nunca duvidamos! E por acreditar, chegamos até aqui, até ao primeiro dia oficial de competição." Nuno Batista - presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Nuno Batista realçou ainda o facto do evento ser disputado no mês de Outubro e do mesmo ter já uma grande projecção em termos internacionais.

"Este evento tem ainda a particularidade de ser disputado em Outubro, o que nos ajuda a combater a sazonalidade, e é um evento que projecta o Porto Santo no exterior."

"Desde a primeira hora que temos um total de 32 países a transmitir o evento e a ilha do Porto Santo, inclusive o Estados Unido, um mercado também ele importante para a Região Autónoma da Madeira." Nuno Batista - presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo voltou a agradecer e enaltecer o trabalho de todos.

"É preciso agradecer e enaltecer todo o trabalho feito pela população porto-santense, as entidades públicas, a todos os colaboradores municipais, às escolas, o que prova que o Porto Santo está todo unido em promover a nossa região, seja no desporto, seja em outra área qualquer. E também provar que, aqueles que apostam em nós, e neste caso a grande aposta do Governo Regional, que o Porto Santo tem capacidade para fazer tudo e estar ao nível dos melhores."

Olhando para o presente, Nuno Batista já olha para o futuro. "Estamos muito satisfeito por aquilo que alcançamos, felizes por a chegada deste dia e sabemos que para o próximo ano teremos que fazer ainda melhor que este ano."