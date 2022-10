São Pedro do Sul e Madeira SAD com vida difícil na Taça Europa de andebol feminino

As equipas portuguesas femininas de andebol conheceram hoje os adversários na terceira eliminatória da Taça Europa, num sorteio que ditou obstáculos mais exigentes para Academia São Pedro do Sul e Madeira SAD do que Benfica e Alavarium.

A Academia São Pedro do Sul, que na sua estreia europeia eliminou a formação bósnia do HRK Grude (39-28 e 35-31), vai defrontar o Izmir BSB SK, da Turquia, que era uma das cinco equipas apuradas previamente para a terceira ronda.

A formação insular do Madeira SAD, que afastou na ronda anterior as italianas do Brixen Sudtirol (25-22 e 31-21), tem como adversário o IBV Vestmannaeyjar, da Islândia, clube que chegou aos quartos de final da última edição da prova.

O campeão nacional Benfica, que na segunda ronda eliminou o UHC Stockerau, da Áustria, também com uma dupla vitória (35-19 e 37-21), vai defrontar a formação bósnia do ZRK Borac.

O Alavarium fecha o quarteto luso presente na terceira eliminatória da Taça Europa, após se apurar também com um duplo triunfo frente à equipa luxemburguesa do HB Kaerjeng (29-20 e 26-23), e vai defrontar o Eurobud JKS Jaroslaw, da Polónia.

Das quatro equipas portuguesas presentes em prova, apenas o Alavarium joga em casa a primeira mão, prevista para decorrer a 03 e 04 de dezembro. Os jogos da segunda mão da Taça Europa estão agendados para 10 e 11 de dezembro.