OVB Beach Girls conquista ouro no andebol de praia europeu

Está decidido os campeões de 2022 da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia.

E,m plena praia do Porto Santo e depois da festa da final masculina, as húngaras do OVB Beach Girls festejaram o título feminino depois de bater na final a equipa dinamarquesa do HEI Dame Beach Handball, por 2-1.

Daqui a nada os campeões, BHT Petra Plock (Polónia) e o OVB Beach Girls irão erguer a taça de campeões da Europa de clubes.