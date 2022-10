Porto Santo já espera pelas estrelas do andebol de praia europeu

Os três campos, instalados na praia do Porto Santo, onde se irão decidir os campeões de 2022 da Liga dos Campeões de andebol de Praia (EHF Beach Handball Champions Cup) estão praticamente prontos.

Federação europeia de andebol (EHF), Câmara Municipal do Porto Santo e Associação de Andebol da Madeira têm estado ‘juntos’ nos últimos tempos de forma que tudo fique pronto a tempo e horas para receber as estrelas europeias que irão abrilhantar, pela primeira vez em Portugal, neste caso na ilha do Porto Santo, as grandes finais da ‘Champions’, que estão agendadas entre 20 a 23 de Outubro.

Nos últimos dias tem-se registado uma maior azáfama na praia do Porto Santo, nomeadamente na zona entre o Colombos Resort e o Hotel Luamar, local escolhido para receber a edição de 2022 da competição europeia. Desde a limpeza da praia, da montagem das bancadas para os espectadores e criação de zonas destinadas a atletas, organização, staff e etc., tudo tem sido feito com o máximo de pormenor e cumprindo os ‘timings’ certo para o arranque oficial do evento.

Com as 32 equipas (16 masculinos e 16 femininas) a chegaram ao Porto Santo no início da próxima semana, o primeiro grande momento oficial da edição de 2022 da Liga dos Campeões de andebol de praia acontece esta tarde com a apresentação do evento à comunicação social. Uma cerimónia que acontece pelas 16h30 no Restaurante Pé na Água.

128 jogos em quatro dias

O espectáculo da edição de 2022 EHF Beach Handball Champions Cup terá honras, nada mais, nada menos, de um total de 128 jogos, repartidos por quatro dias.

Foto EHF

No primeiro dia, dia 20 de Outubro, a competição contará com os primeiros 32 jogos da fase de grupos, da prova masculina e feminina. O ‘pontapé de saída’ será dado pelas 13h30, atendendo a que a maioria das equipas rumam ao Porto Santo, desde a Madeira, pelas 7 horas da manhã, hora em que está agendada a viagem do Lobo Marinho. Uma situação extraordinária e que teve, desde a primeira hora, a concordância do Grupo Sousa, que assim antecipou em uma hora a viagem entre as ilhas, de forma a ‘ajudar’ toda a organização do evento. Nesta jornada inaugural os jogos irão se prolongar até às 22h30.

Na sexta-feira, dia 21, o espectáculo volta a contar com mais 32 partidas, distribuídos pelos três campos, e serão referentes às derradeiras jornadas da fase de grupo, assim como os primeiros jogos da segunda fase da competição. A ‘ronda’ inicia-se pelas 10h30 e prolonga-se até às 21horas.

Já o dia de sábado, dia 22, está reservado uma maratona de jogos, num total de 40. Serão cerca de 11 horas de intensa competição e espectáculo, numa jornada que se inicia pelas 10 horas e terminar um pouco depois das 21 horas.

Finalmente no domingo (dia 23), estão agendadas os jogos decisivos rumo às grandes finais, com os primeiros encontros, desta fase final, a terem lugar pelas 9 horas.

Quanto às finais, terão lugar no campo 1 com a luta pelo título masculino a ter início pelas 16h45, enquanto o duelo pelo título de campeão feminina da edição de 2022 da ‘Champions’ acontece pelas 17h45.

A cerimónia de entrega de prémios acontece logo depois.

Foto EHF

De referir que a equipa portuguesa feminina do GRD Leça-Love Tiles e o conjunto espanhol masculino do CBMP Ciudad de Málaga são os actuais detentores do troféu da Liga dos Campeões e procuram assim, nesta oitava edição da prova internacional, a revalidação do título de campeões da Europa de andebol de praia, de clubes.