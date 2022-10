Turista arrastada por onda em Machico

Uma turista alemã, de 52 anos, foi levada por uma onda na zona da Ponta de São Lourenço.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Machico e Bombeiros Municipais de Santa Cruz, assim como o SANAS.

A equipa de resgate desembarcou do cais do Sardinha, com auxílio de uma embarcação do SANAS.

No local está também uma ambulância e um carro de combate.

A mulher foi socorrida e apresentava, numa primeira instância, uma fractura num membro inferior.