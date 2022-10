A equipa polaca do BHT Petra Plock sagrou-se há instantes campeã da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia ao vencer os húngaros do Salgótarjáni Strandépítök BHC por 2-0, com os parciais de 20-14 e 25-22.

Os polacos sucedem assim aos espanhóis do Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga que venceram o troféu em 2021.