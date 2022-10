Polacos e húngaros na final do andebol de praia europeu

As formações do BHT Petra Plock (Polónia) e Salgótarjáni Strandépítök BHC (Hungria) caribaram há pouco o passaportevs para a grande final da Taça dos Campeões da Europa em andebol de praia.

Na melhor praia da Europa, a praia do Porto Santo, polacos e húngaros foram mais fortes no 'shoot out' (marcação das grande penalidades) do que os adversários, os espanhóis do Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga e os portugueses do GRD Leça – SPAR.

Em grande duelos das meias-finais e depois do empate a um no final dos dois 'sets', o apuramento para a tão desejada final foi alcançada no 'shoot out'.

A finais foram antecipadas, pelo que o derradeiro jogo masculino tem lugar pelas 15h45, enquanto a final feminina terá lugar pelas 16h30.