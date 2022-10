Embateu em carro na zona do Amparo e fugiu

Uma viatura sofreu danos avultados após ter sido atingida por outro veículo cujo condutor se colocou em fuga.

O acidente deu-se esta madrugada, pelas 05h45, na zona do Amparo, no Funchal, e deixou a parte traseira do veículo destruída.

Esta viatura acabou, também, por ficar danificada à frente, pois devido ao embate, atingiu um estabelecimento.