Imaculado recebeu festival contra a pobreza

O Jardim de Santa Luzia foi palco, na tarde de ontem, domingo, do Festival 'Et7ral & TAL', iniciativa da Associação de Teatro Amador do Livramento (ATAL), em parceria com a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O evento contou com a especial participação da EAPN-Rede Europeia Anti-Pobreza, que promoveu uma oficina temática, sensibilizando para o direito a uma habitação condigna para todos.

O alerta da EAPN Madeira surge no mês em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e expressou-se através da elaboração de casas em cartão por parte das crianças.



Para além desta ação de sensibilização, o Festival 'Et7ra & TAL' proporcionou muita animação aos presentes, com as pinturas faciais de Joseph de Caires, os contos infantis de Leda Pestana e os truques do mágico 'Mago é Bom'.



O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, marcou presença no evento e destacou "o importante papel da ATAL e do Luís Melim na animação sociocultural da freguesia, agora impulsionados pela ação da Junta de Freguesia".

Para além de saudar todos os presentes, Pedro Araújo manifestou "a enorme satisfação pelo trabalho de cooperação entre a ATAL e a EAPN Madeira, nas pessoas do Luís Melim e da Licínia Freitas, fruto da recém-criada Comissão Social de freguesia".

No final, a ATAL e a EAPN distribuíram alguns brindes, enquanto decorria a atuação musical do duo 'Kaio e KV', uma banda formada por dois jovens brasileiros nordestinos que encerrou da melhor forma este Festival.