Palheiro Golfe recebe 13.º Torneio Moynihans Open

O Palheiro Golfe recebeu este domingo, 23 de Outubro, o 13.º Torneio Moynihans Open, que contou com a presença de cerca de 70 jogadores vindos do Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Escócia e África do Sul.

Após o torneio realizou-se um almoço no Restaurante ClubHouse, onde estiveram reunidos jogadores, amigos e familiares. No decorrer do jantar foi feita a cerimónia de entrega de prémios presidida por Tadhg e Sinead Moynihan, sócios do Clube e patrocinadores do evento.

Mika Isionemi arrecadou o 1.º lugar na classificação masculina, com 39 pontos, seguindo-se Nuno Paulino com 35 pontos e em 3.º lugar ficou James Austen, com 35 pontos.

Nas senhoras, Fernanda Cuckney foi a vencedora ao totalizar 36 pontos, seguindo-se Evgeniya Mironosetskaya com 32 pontos.

No drive mais longo sagraram-se vencedores Robbie Brás (homens), Fernanda Cuckney (senhoras), Rodrigo Abreu (Juniores) e na bola mais perto da Bandeira os vencedores foram Conor Cassidy (homens) Fay Austen(Senhoras).