Escola Bartolomeu Perestrelo em Tenerife

A Escola Bartolomeu Perestrelo realizou, entre os dias 15 e 22 de Outubro, a sua quarta mobilidade no âmbito do programa europeu Erasmus+. Integrado no projecto S.C.O.R.E (Six Colors of Rainbow in Europe), a escola viajou até Tenerife, nas ilhas Canárias.

A mobilidade contou com a participação de dois docentes e três alunos, que se deslocaram à cidade de Isora para desenvolver conhecimentos na área da meteorologia e das alterações climáticas.

No primeiro dia de trabalho, as escolas participantes do projecto realizaram uma apresentação, em forma de vídeo, com um slogan sobre o tema do projecto e decoraram guarda chuvas, que ficaram expostos na escola anfitriã.

O grupo teve a oportunidade de conhecer a estação meteorológica da cidade, onde observou como se analisam os elementos climáticos, tendo também conhecido o impacto das alterações climáticas na região a nível da temperatura e precipitação.