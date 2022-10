CDS disponível para colaborar com Rede Europeia Anti-Pobreza

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira recebeu, na manhã desta quinta-feira, uma delegação da EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, numa audiência para dar a conhecer a intenção desta Rede em elaborar uma nova estratégia inclusiva, a nível nacional, para o combate à pobreza.

"O objectivo desta estratégia é combater a pobreza com princípios diferentes, ou seja, as causas têm de ser atalhadas a montante e não a jusante, centrando a ajuda nas pessoas logo no início dos seus problemas e não no fim com a distribuição de subsídios", refere o CDS em nota de imprensa.

Após a reunião, o líder parlamentar centrista, António Lopes da Fonseca, enalteceu esta nova estratégia e garantiu a disponibilidade do CDS para colaborar com a EAPN Portugal, naquilo que esta entender, deixando a ressalva que nesta estratégia inclusiva deverá ser, também, incluídas as duas Regiões Autónomas.