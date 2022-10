Imaculado associa-se ao movimento Outubro Rosa

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria vai associar-se ao movimento Outubro Rosa que, durante este mês, procura inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama.

Os serviços administrativos da Junta têm disponível, a partir de amanhã, quinta-feira, material diverso de merchandising alusivo a este movimento, cujas receitas revertem integralmente para o núcleo regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Neste contexto, esta junta de freguesia vai promover um evento no dia 29 de outubro, às 10h30, na Quinta do Poço, denominado "Pilates Outubro Rosa", uma actividade física ligeira, que se destina a antecipar a comemoração do Dia Nacional do Cancro da Mama.

Ainda neste âmbito, a temática do Outubro Rosa vai também servir de inspiração para o passeio que esta instituição tem agendado para o dia 31 de outubro, durante o qual será distribuído um laço rosa a todos os participantes.



Através destas iniciativas, a Junta "faz um apelo à mudança de comportamentos perante o cancro da mama e alerta para a importância do diagnóstico precoce e das ações de prevenção desta doença, que afeta uma em cada oito mulheres portuguesas".

A este propósito, "é sempre bom lembrar que o rastreio, através de uma eco ou mamografia, é suficiente para detectar a doença, que tem 95% de hipóteses de bom prognóstico se detetada numa fase inicial", realça a Junta de Freguesia, em nota de imprensa enviada à comunicação social.