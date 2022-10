Escola Agrícola acolhe II Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social

O núcleo regional da Rede Europeia Anti-Pobreza organiza esta sexta-feira, 21 de Outubro, o II Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social. O evento terá lugar na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, e visa debater linhas de actuação no combate à pobreza e de desenvolvimento e coesão social.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, em representação do Presidente do Governo Regional, irá estar presente pelas 10 horas, na sessão de abertura da iniciativa sob o mote ‘A urgência da pobreza e do empenhamento de cada um de nós’.

No dia em que se assinalou o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a 17 de Outubro, o Governo Regional apresentou o Primeiro Plano de Acção da Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza.