Tome nota da agenda desta segunda-feira, 24 de Outubro

09h30: Iniciativa política do JPP, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM);

11h00: Distinção do munícipe por ter apresentado mais ocorrências desde o início do ‘Funchal Alerta’, com a presença de Pedro Calado e Cristina Pedra, na Câmara Municipal do Funchal (CMF);

11h00: Rui Barreto visita o Parque Empresarial do Porto Santo;

11h30: Inauguração das novas instalações da Caixa Geral de Depósitos no Funchal, com a presença de Miguel Albuquerque, Pedro Calado, Paulo Moita de Macedo e Cristina Pedra, na Avenida Arriaga;

12h00: Apresentação do Campeonato do Mundo de Biatle e Triatle - Machico 2022, no Forte do Amparo, em Machico;

14h30: Reunião da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, na ALM;

15h00: Inauguração de exposição ART'THEMIS+ da UMAR Madeira - 'Um ano de ART'THEMIS+: Jovens protagonistas na prevenção da violência e na igualdade de género', com a presença de Helena leal, no átrio da CMF;

15h00: Conferência de imprensa de apresentação do evento IMAGE PLAY - International Video Art Festival (Edition IV), com Cristina Pedra e Eduardo Jesus, no salão nobre da CMF;

15h00: Ireneu Cabral Barreto recebe em audiência o Secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, no Palácio de São Lourenço;

15h00: Evento de apresentação de 'A Europa na minha região' sob o mote 'Madeira: O nosso jardim de histórias', no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s;

15h00: Miguel Albuquerque participa na conferência 'Encontro Fora da Caixa - Exportar, Crescer e Inovar', que decorrerá no Teatro Municipal Baltazar Dias;

Neste dia, realiza-se ainda a Cimeira da Transformação Digital 2022, nas salas de reunião do Savoy Palace e assinala-se Dia Municipal para a Igualdade.