Tome nota da agenda para esta sexta-feira, 21 de Outubro

Tome nota de algumas das iniciativas agendadas para hoje:

09h00/ 18h00 VIII Edição do Seminário da Associação Nacional de Professores com o tema 'Uma Escola em (Trans)Formação', no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos. Jorge Carvalho, Sónia Pereira, Paula Carqueja e Luis Alves estarão presentes.

09h30 A Associação Portuguesa de Celíacos está de visita Madeira, com várias actividades na agenda, a começar por uma formação aos colaboradores do Hospital Particular da Madeira. Pelas 15 horas, será ministrada uma formação destinada à restauração e hotelaria sobre 'Dieta Isenta de Glúten e cuidados a ter com a contaminação', no Hotel Galosol, no Caniço.

09h30/15h00 Encerramento do Seminário Mariscos na Macaronésia.

10h00 Conferência subordinada ao tema 'Contagem para o Futuro - A actualidade da crise climática', no Centro de Estudos de História do Atlântico.

10h00 II Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social ‘A urgência da pobreza e do empenhamento de cada um de nós’, com a presença de Rita Andrade, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

10h00 Pedro Calado e Nádia Coelhovão estar presentes na abertura da 2ª edição da 'CausAnimal', no Largo da Restauração.

10h00/18h00 XIII Jornadas do Médico Interno da RAM, no Colégio dos Jesuítas.

11h00 Os CTT e a Secretaria Regional do Tusimo apresentam oficialmente a emissão de selos exclusiva dedicada ao Imperador Carlos I da Áustria, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

11h00 Pedro Calado e Bruno Pereira participam na cerimónia do 134º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, na Praça do Município.

11h00/ 18h00 Exposição fotográfica alusiva às missões da Zona Militar da Madeira assinala Dia do Exército, junto ao Palácio de S. Lourenço, onde estará também uma mostra do novo armamento ligeiro e equipamento do exército e o stand de divulgação 'Servir Portugal'.

16h00 Inauguração da Galeria Lurdes com presença de Miguel Albuquerque, Eduardo Jesus, D. Nuno Brás, e Pedro Coelho, em Câmara de Lobos.

18h00 Concerto 'Solistas' da Associação Cultural e Solidariedade Social Raquel Lombardi, no âmbito do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, no Museu Henrique e Francisco Franco.

18h30 Lançamento do livro 'A Escadaria da Consciência', com apresentação a cargo de Cristina Meneses, na Biblioteca Municipal do Funchal.

21h00 Início do 3.º Festival de Música Antiga do Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias.

21h00 Concerto do Festival de Órgão da Madeira, na Igreja de São Martinho.

- 'Beach Handball Champions Cup' decorre até dia 23, no Porto Santo.