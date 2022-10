Tome nota da agenda para este sábado, 22 de Outubro

08h45 O director regional da Saúde, Herberto Jesus, em representação do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia de abertura da Sessão Clínica: Unidade da Mama: Grande Incidência, Elevada Sobrevivência, promovida pelo Hospital Particular da Madeira. A sessão de abertura acontece no Hotel Savoy Palace, Funchal.

09h30/11h30 Café Memória da Madeira aborda ‘Os desafios de uma cuidadora”, com Odete Macedo, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

09h30/12h45 I Jornadas Autárticas do PSD Santana.

09h30 O presidente da Comissão Política Concelhia do Funchal do PSD, Pedro Calado, desloca-se ao serviço do Banco de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para doar sangue, numa iniciativa da Comissão Política de Freguesia de Santo António, que pretende sensibilizar a população, através da dinamização da dádiva de sangue, para a promoção da saúde e dos bons hábitos de vida.

10h30/16h00 Associação Portuguesa de Celíacos prossegue visita à Madeira, com rastreios das 10h30 às 12h30, na Farmácia Portuguesa, no Funchal e das 14 às 16 horas, na Farmácia do Caniço.

11h00 A CDU continua neste sábado, na Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos, o mapeamento do roteiro dos locais deste concelho que ainda não têm acesso a saneamento básico, através do seu deputado regional, Ricardo Lume, Estas iniciativas inserem-se na nova campanha 'Viver melhor na nossa terra'.

11h15 O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, inaugura nova acessibilidade e pavimentação do Caminho do Trapiche-Troço a Sul da Casa de Saúde São João de Deus, nafreguesia de Santo António.

14h30 Caminhada Pela Vida: Funchal inicia-se na na Rotunda Sá Carneiro. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa nesta iniciativa.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

11h30 Apresentação do livro ‘O Comboio da Rua do Comboio’, por José Viale Moutinho, no Centro Interpretativo do Caminho-de-ferro.

16h00 Início do projecto ‘Infinito’ - Mini Festival Artístico Multidisciplinar, na Quinta Magnólia.

17h00 Abertura da exposição do cartunista Eder Luís, ‘Deco Cartoon’. O evento conta ainda com um workshop sobre mesas digitais e cartoons, no auditório da FNAC Madeira, no MadeiraShopping.

17h00/22h00 O Calhau Beach Club, no Saccharum, contará com a actuação do DJ Kali.

18h00 O grupo de música de câmara Ensemble XXI da COM toca, na ALM.

18h00 Concerto Banda Militar da Madeira, no âmbito do Dia do Exército, no interior do Palácio de São Lourenço.

18h00 Prossegue o Festival de Música Antiga do Funchal - MusAntiqFest 2022, no ‘Baltazar Dias’. Hoje há ‘Histórias de Amor e Guerra’, com o Duo Rubrum, formado por Carolina Andrade (soprano) e Romeu Carto (vihuela). O festival termina no domingo com concerto, também às 18 horas, intitulado ‘As Heroínas de Handel’, com Antoni Mendezona (soprano) e o Funchal Baroque Ensemble.

19h00 O Restaurante Culinarium, no Gardens, apresenta ‘Sabores da Ilha’ menu especial de degustação.

19h00 O Recharge Bar & Restaurant, no NEXT, acolhe o evento gastronómico com insectos ‘Bug Appetite’. A ementa criada pelo chefe executivo da Savoy Signature, Carlos Gonçalves, promete despertar momentos divertidos, estaladiços e saborosos.

20h00 /24h00 Three House Hotel com música escolhida por Bernardo Mondim.

20h30/22h15 Concerto de Cristina Barbosa & Vítor Abreu, no restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel.

21h30 Continua o 11.º Festival de Órgão da Madeira com concerto, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico), com o organista Victor Baena.

21h00 Teatro Amador de Pombal apresenta peça ‘Tão Bom’, às 21 horas, no Fórum Machico, no âmbito do XVIII Festival de Teatro de Machico 2022.

21h00 O Screenings Funchal exibe novamente a fita ‘Objectos de luz’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

21h00/23h30 O Vimes Entertainment Bar, no piso 0 do Savoy Palace, propõe ‘Jazz Night’ com Mystic Souls. De salientar que, no domingo, os Coolfeel Band tocam no Vimes Entertainment Bar, à mesma hora.

20h30/00h30 Música no Terreiro, com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar as escolhas musicais serão do DJ Maurílio Freitas.

20h30/00h30 O Cloud Bar, no NEXT, terá animação com o DJ Nelson Caires, que no domingo, tornará a escolher as batidas musicais.

- Mexicano, no Centromar, promove noite ‘Salsa Mater’, com concerto de banda latina e danças ‘calientes’. O grupo venezuelano é composto por Gabriel Pitocot G (voz e percussão), Elias Farraiz (baixo e contrabaixo), Saul Herles (percussão), Jorge L. Garcia (percussão) e Aníbal Del Corral (voz e piano).

- Festa ‘Don’t Call Me Baby’ com Nelson Caires no Garden e o DJ Luís Gonçalves no Copacabana.

DESPORTO

O DIÁRIO de Notícias e Câmara Municipal do Funchal voltam a organizar um evento de trail-running. A edição de 2022 do Ecotrail Funchal-Madeira Island decorre de 22 a 23 de Outubro e contará com mais de 400 atletas distribuídos pelas quatro provas, nomeadamente nas distâncias de 80, 45, 30 e 15 quilómetros. Ainda a destacar a estreia do 'Kids race' evento desintado aos mais novos.

Eis o programa para hoje:

06h00 Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 80km (Parque de Santa Catarina).

07h30 Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 45km (Parque de Santa Catarina).

09h00 Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 30km (Sítio do Vasco Gil, Santo António).

11h00 Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 15km (Pico dos Barcelos, Santo António).