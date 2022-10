Tome nota da agenda desta quinta-feira, 20 de Outubro

09h00: Feiras temáticas, no Mercado dos Lavradores;

09h15: 'Media breakfast com o CEO da Ryanair, Eddie Wilson, no Aeroporto da Madeira;

09h30: Reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal;

10h00: Acção política do JPP, na ALRAM;

10h30: Conferência de imprensa do PS-M, na Assembleia Legislativa da Madeira;

12h00: Pedro Ramos preside à cerimónia de abertura da formação SAR - Salvador Recuperador Busca e Salvamento em Terra, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil;

14h30: Semana da alimentação promovida pela Câmara Municipal do Funchal, na Universidade da Madeira;

15h00: 'Oficina de Azulejaria' destinada aos alunos do 8.º ano (turma C) da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, no Museu Etnográfico da Madeira - Ribeira Brava;

15h00: Reunião com a EAPN/Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza no âmbito da iniciativa 'Empobrecer', no Espaço CDU;

17h00: Estreia 'O Feiticeiro da Calheta', no Centro Cultural John dos Passos;

18h00: Apresentação pública do projecto 'Compromisso 2030' presidida por Miguel Albuquerque, na Sala de Conferências do Centro de Congressos da Madeira;

18h00: Conferência de Paulo Esteireiro — João Rufino da Silva, no Museu de Arte Sacra do Funchal;

19h00: Pedro Calado e Miguel Albuquerque vão estar presentes na inauguração do escritório da PwC, nas Galerias São Lourenço;

21h00: Monólogo 'Autobiografia Autorizada' escrito pelo actor, autor e director Paulo Betti, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

21h30: Festival de Órgão da Madeira, na Igreja de São João Evangelista (do Colégio).

Neste dia, há também Conselho de Governo.