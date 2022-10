Saiba os eventos que marcam a agenda deste domingo, 23 de Outubro

09h30: Associação Portuguesa de Celíacos visita a Madeira, estando previsto um encontro, no Hotel Sentido Galosol;

10h00: 8.ª edição do Ecotrail Funchal- Madeira, com início da partida na capela de Santa Catarina;

10h00: Iniciativa política da CDU, no Largo dos Álamos;

10h30: Iniciativa política do BE-M, na Travessa do Ribeiro Real;

11h00: 'Mass trainning' Suporte Básico de Vida (SEMER), no Madeira Shopping;

11h00: Celebração dos 200 anos da igreja inglesa, no Templo da Igreja - Rua do Quebra Costas;

14h00: UD Oliveirense defronta o Nacional em jogo a contar para a II Liga, no Estádio Carlos Osório;

14h45: Sessão de abertura de 'ComViver Rosa', nos Jardins do Lido;

15h00: AD Machico joga frente ao AD Camacha para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico;

15h00: Marítimo B tem jogo marcado com o Salgueiros para o Campeonato de Portugal, no Estádio da Imaculada Conceição

15h30: Marítimo joga contra o Arouca em jogo a contar para a I Liga, no Estádio do Marítimo;

18h00: 11.º Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz, termina com um concerto na Igreja do Convento de Santa Clara (Funchal);

Neste dia, decorre ainda a final do Beach Handball Champions Cup, no Porto Santo, e a 6.ª Etapa Atlântico Padel Tour, na Quinta do Padel.