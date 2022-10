Saiba o que é notícia no mundo este domingo

O congresso do maior partido do Mundo, o Partido Comunista Chinês (PCC), com cerca de 97 milhões de militantes, começa hoje, em Pequim.

O 20.º congresso do PCC, que junta mais de 2.000 delegados, prolonga-se por uma semana e deverá confirmar e reforçar o poder do atual líder chinês Xi Jinping.

Encarado como o mais importante acontecimento da agenda política da China, que se realiza a cada cinco anos, o congresso deve pôr termo a duas décadas de sucessão política ordenada, ao cimentar o estatuto do atual secretário-geral da organização, Xi Jinping.

A nomeação de Xi para um terceiro mandato de cinco anos como secretário-geral do PCC e presidente da Comissão Militar Central é vista por analistas como um momento decisivo na História moderna da China.

O cargo de secretário-geral é a mais alta posição de poder na China. Como chefe da Comissão Militar Central, Xi Jinping controla também as Forças Armadas do país. O cargo de Presidente do país deve ser renovado pela Assembleia Nacional Popular em março, mas é sobretudo cerimonial, garantindo um título apropriado para visitas ao exterior e contactos com chefes de Estado estrangeiros.

Ao assumir o terceiro mandato, Xi Jinping vai encerrar formalmente um período de duas décadas marcado por transições previsíveis e ordenadas de um líder partidário para o outro.

Em 2002, Hu Jintao sucedeu a Jiang Zemin como secretário-geral do partido, abrindo caminho, em 2012, para Xi.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A edição do festival literário Escritaria, em Penafiel, vai ser este ano dedicado à autora Ana Luísa Amaral, que vai ser homenageada, a título póstumo, com várias atividades culturais, entre hoje e o próximo domingo.

Nos vários dias do evento, as ruas e praças de Penafiel voltarão a estar cheias de literatura nas mais variadas formas. Além da transformação habitual, da cidade, em torno da escritora, com alusões nas montras, exposições, arte de rua, teatro, música e apresentação de livros, o Escritaria de 2022 contará com algumas surpresas em torno da obra de Ana Luísa Amaral.

Desde a sua primeira edição, o Festival Literário Escritaria homenageou Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela, Manuel Alegre, Mário Zambujal e Germano Almeida.

DESPORTO

O FC Porto inicia a defesa da Taça de Portugal conquistada em 2021/22, com os 'dragões' a 'fecharem' a terceira eliminatória, em visita ao Anadia, equipa da Liga 3 de futebol.

Os 'dragões' entram em campo a partir das 20:45, com o estatuto de vencedores da última edição, na qual venceram na final o Tondela (3-1), equipa agora na II Liga que no sábado venceu em casa o Santa Clara, da I Liga, por 2-0.

O jogo do FC Porto tem início praticamente após a visita do Sporting ao Varzim, às 19:00.

Os 'leões' chegam ao jogo da Taça depois de uma semana difícil, em que voltaram a perder com o Marselha na 'Champions' (2-0), desta vez em Alvalade, e uma vez mais em inferioridade numérica, após expulsões de Esgaio e Pedro Gonçalves.

Ainda na terceira eliminatória da Taça, a primeira em que entram as equipas do escalão principal e com a determinação regulamentar de jogarem fora, o Sporting de Braga visita também hoje o FC Felgueiras 1932, emblema também da Liga 3.

No sábado, o Benfica sofreu para levar de vencida o Caldas, apenas conseguindo superar o adversário do terceiro escalão, nas grandes penalidades, com 5-3, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

O último dia dos Mundiais de ciclismo de pista em Saint-Quentin-en-Yvelines, em França, vai ter três portugueses em ação, com os irmãos Ivo e Rui Oliveira na vertente olímpica do madison.

Numa final marcada para as 13:31 de Lisboa, os dois irmãos procuram um bom resultado numa das disciplinas olímpicas do programa dos Campeonatos do Mmundo, com Ivo em busca de um segundo pódio.

O gaiense de 26 anos conseguiu o terceiro lugar na perseguição individual, um de dois bronzes desta edição para Portugal, além do omnium de Maria Martins.

Antes de os irmãos enfrentarem a prova para duplas de ciclistas, Daniela Campos, de 20 anos, prossegue a sua estreia em Mundiais de elite com a final dos pontos, pelas 12:30, depois do 22.º lugar em eliminação.

A participação portuguesa fecha com a corrida de eliminação, pelas 15:20, na qual estará João Matias, um dia depois de ser 16.º no concurso olímpico do omnium, e já após ter sido 15.º nos pontos.