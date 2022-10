Tribunal dá direito de resposta a Lula da Silva em tempo de antena de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil concedeu hoje direito de resposta ao antigo presidente Lula da Silva num espaço de propaganda do seu rival eleitoral, o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro.

Os 13 juízes do TSE decidiram por unanimidade que a campanha de Luiz Inácio da Silva terá direito a 24 respostas para serem exibidas em cinco canais públicos nacionais durante o espaço de Jair Bolsonaro, num total de 116 exibições de 30 segundos.

O direito de resposta no tempo de antena de Bolsonaro fundamenta-se em "factos inverosímeis por falta de contextualização", quando a campanha de Jair Bolsonaro associou Lula da Silva ao crime organizado por, aparentemente, ter obtido mais votos de presos.

O Partido dos Trabalhadores (PT) alegou que apenas os presos temporários, que ainda não foram julgados, têm direito a votar e representam apenas 2% de toda a população detida e que nalgumas cadeias como a de Papuda, na capital Brasília, Bolsonaro até teve mais votos que Lula da Silva.

A justiça eleitoral vai também decidir se mantém as oito exibições que foram concedidas a Jair Bolsonaro para exercer o direito de resposta no espaço eleitoral de Lula da Silva, devido às alegações sobre as ligações do atual Presidente à indústria de armamento, o que justificaria o seu discurso favorável às armas, além de o acusarem de pequenos esquemas de corrupção nos seus 30 anos de deputado.

O antigo presidente do Brasil ganhou a primeira volta das eleições, em 02 de outubro, com 48,4% dos votos, contra 43,2% de Jair Bolsonaro, que surpreendeu face às sondagens e obrigou a uma segunda volta, marcada para o final do mês.

As sondagens dão um empate técnico devido à margem de erro, com Lula da Silva a recolher 49% das intenções de voto, contra 45% de Jair Bolsonaro.