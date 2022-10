'Valiant Lady' estreia no Porto do Funchal

Está em estreia hoje no Porto do Funchal o navio de cruzeiros 'Valiant Lady', novo navio de cruzeiros da companhia Virgin, do milionário britânico Richard Branson.

Com capacidade para 2.770 passageiros e 1.160 tripulantes, o 'Valiant Lady' chegou pouco depois das 7h00 desde Málaga, porto espanhol na costa mediterrânica, e irá rumar já de noite (pelas 20h00), rumo a Tenerife.

Terminado em Fevereiro de 2019 nos estaleiros navais italianos da Fincatieri, lançado ao mar em Maio de 2020, recebido pela companhia em Julho do ano passado, mas só tendo realizado a viagem inaugural em Março deste ano, o 'Valiant Lady' terá sido uma das vítimas da covid-19.

Aliás, segundo a previsão de escalas da APRAM, o navio já deveria ter-se estreado no Funchal em 25 de Março deste ano, mas nessa altura estava a navegar pela Bélgica, tendo ainda sido canceladas as viagens a 8 e 22 de Abril e 13 de Maio, numa agenda que não contava com a pandemia.

O navio tem 278 metros de comprimento e 38 metros de largura, ascende a 17 decks, 13 dos quais ao serviço dos passageiros.