Chuva provocou inundação em infantário do Porto Santo

A chuva intensa que caiu esta manhã provocou uma inundação no Infantário ‘O Moinho’, no Porto Santo.

Segundo fonte escolar, pelo menos três salas ficaram inundadas e como não estavam garantidas as condições mínimas para o normal funcionamento das aulas foi pedido que os encarregados de educação fossem buscar as crianças no período da tarde.

O DIÁRIO contactou a direcção da escola, que optou por não comentar o assunto.