Comunidade madeirense na Venezuela recolhe donativos para ajudar vítimas de Tejerías

A comunidade portuguesa residente na Região metropolitana de los Altos Mirandinos, na Venezuela, constituída maioritariamente por madeirenses, promoveu, na semana passada, uma recolha de donativos para ajudar as vítimas do temporal em Las Tejerías, que causou a morte de 50 pessoas, entre as quais três portugueses, dois naturais da ilha da Madeira.

Ao DIÁRIO, Pedro Gonçalves, cônsul honorário de los Altos Mirandinos, revela que foram recolhidos cerca de dois mil quilos de bens alimentares pela Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima de los Altos Mirandinos, que serão distribuídos pela Cáritas Venezuela entre a população afectada.

Por sua vez, a comunidade portuguesa do Santuário de Fátima de los Altos Mirandinos, em conjunto com o consulado honorário, fez uma recolha de mais de duzentos quilos de alimentos, assim como de outros materiais de primeira necessidade para ajudar a população portuguesa residente na zona central da Venezuela, em Las Tejarías.

Uma das vítimas da catástrofe que afectou a cidade a sudoeste de Caracas, a madeirense Teresa Pereira agradeceu a comunidade portuguesa pela ajuda recebida, destacando que a população já está a recuperar da catástrofe que causou inundações em metade do país.

Quero agradecer a toda a comunidade portuguesa pela ajuda recebida, estamos melhorando e esperamos que tudo fique bem e que com muita fé e muita esperança possamos sair de tudo isto. Muito obrigada a todos. Teresa Pereira, madeirense na Venezuela

Cafôfo conseguiu visitar Las Tejerias Deslocação foi articulada com as autoridades venezuelanas. Secretário de Estado foi acompanhado da Vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez