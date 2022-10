A taxa de juro mais alta dos últimos sete anos. É preciso recuar até Abril de 2016 para se encontrar um valor acima de 1,094%, registado no último mês. Apesar de estar ainda longe dos 5,3%, atingidos no início de 2009, a Euribor vai continuar a subir. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Em destaque na primeira página temos, também, a vontade de superar barreiras de Carina e José, que recusam o epíteto de “coitadinhos” e procuram conquistar um lugar no mercado de trabalho. Os 11 Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão na Madeira preparam 446 adultos com deficiência para a integração na comunidade e 40% já têm ocupação.

Destaque ainda para a “Esmola do Costa” recebida com crítica e ironia. Em Câmara de Lobos, terra de poncha e de pescadores, o apoio extraordinário de 125 euros foi o assunto do dia. “É um tanque de gasóleo e lá se foi”, reage Luís Ribeiro, motorista de táxi.

No turismo, as Taxas aeroportuárias travam Ryanair. CEO da companhia e secretário do Turismo reprovam subidas da ANA Aeroportos de Portugal.

Por fim, há ainda espaço para a notícia que dá conta que o Tribunal anula castigo a funcionário. Câmara de Santa Cruz tinha aplicado uma pena disciplinar a técnico que promoveu o Festival do Despique, em 2014. Mas também pode ler na nossa edição que o homem que matou a irmã alega que “não estava normal” e que uma loja da baixa do Funchal foi assaltada pela quarta vez este ano.

