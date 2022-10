Governo diz ser "significativo" Fitch manter perfil de crédito da Região

O Governo da Madeira considerou hoje ser "significativa", face ao contexto económico atual, a última notação da agência Fitch Ratings que manteve o perfil de crédito da Região em BBB, a mesma nota atribuída a Portugal.

"A Fitch Ratings, uma das quatro maiores agências de classificação de risco de crédito, mundialmente reconhecida, voltou a manter o perfil de crédito da Região em BBB" que corresponde ao 1.º nível de 'investment grade' (grau de investimento)", diz a nota enviada pelo gabinete do Secretário das Finanças da Madeira à Lusa.

No mesmo documento, Rogério Gouveia afirma ter recebido esta avaliação, divulgada ao final dia de sexta-feira, "com grande satisfação", destacando a "importância da notação financeira da agência internacional para a economia regional e para as finanças públicas".

"Esta notação é ainda mais significativa tendo em conta os tempos que atravessamos, envoltos numa sucessão de crises sem precedentes e que sustentam uma onda global de incertezas", declara o responsável.

O secretário madeirense argumenta que, apesar do impacto na economia da guerra na Ucrânia, nomeadamente no aumento da inflação e, consequentemente, do custo de vida, "o bom desempenho financeiro nos últimos anos, tem vindo a sustentar a classificação favorável da agência norte americana ao rating da Madeira".

Para Rogério Gouveia, "as classificações positivas da Fitch Ratings são fundamentadas pelo reconhecimento de que a trajetória de fundo da Madeira e o rigor na gestão pública mantiveram-se inalterados, apesar do contexto de conflito na Europa e das suas repercussões económicas".

Também salienta que a classificação de "investment grade (grau de investimento), é a mesma que a agência americana atribuiu à República Portuguesa".

O responsável das finanças deste arquipélago, recorda que a Fitch "começou, em fevereiro deste ano, a avaliar em permanência o perfil de crédito da Região Autónoma da Madeira".

"Com esta contratação, a Madeira passou a submeter as suas contas e respetiva execução orçamental ao escrutínio permanente de três das quatro maiores e mais relevantes agências de notação financeira do mundo (nomeadamente a Standard & Poors, a Moody's, a Fitch Ratings e a DBRS)", enfatizou.

Segundo o governante madeirense, esta medida permitiu "reforçar ainda mais a transparência da atuação do Governo Regional e a respetiva gestão dos recursos financeiros públicos, bem como a solidez da execução financeira realizada anualmente".

O secretário conclui sublinhando que "a contratação da Fitch Ratings gera maior visibilidade da Região e das suas operações de refinanciamento, reforçando a base de investidores internacionais da Madeira e o respetivo sucesso das suas emissões de dívida".