Pedro Calado apela à população para doar sangue

O presidente da Comissão Política Concelhia do Funchal do PSD, Pedro Calado, dou sangue, hoje, no serviço do Banco de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Calado exerceu, assim, o seu sentido de responsabilidade cívica.

A iniciativa partiu da Comissão Política de Freguesia de Santo António e visou, segundo explicou, sensibilizar a população para a importância de fazer doações de sangue.

Numa pequena acção simbólica, reunimos um grupo de voluntários que sentiram o apelo que tem sido manifestado publicamente pela Associação de Dadores de Sangue, para a importância e necessidade de fazermos uma recolha e abastecermos as nossas reservas regionais de sangue”. Pedro Calado

Neste momento a Madeira tem reservas suficientes para aquelas que são as suas necessidades normais, inclusive tem contribuído para a exportação de algumas quantidades de sangue para outras unidades de saúde fora da Região que nos pedem auxílio, da mesma forma que um dia podemos nós precisar e é sempre bem-vindo”. Pedro Calado

O presidente da Comissão Política Concelhia do Funchal do PSD apelou a todas as pessoas que apresentem um bom estado de saúde para que sejam dadores de sangue: “Não custa nada. O processo da dádiva é simples e demora 30 minutos”.

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional efectua colheitas de sangue aos dadores, de segunda a sexta-feira, das 08h:30 às 13h:00 e aos sábados das 8h:30 às 12h:30