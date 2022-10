'MSC Fantasia' visita Funchal antes de cruzar o Atlântico até ao Brasil

O 'MSC Fantasia' está de volta ao porto do Funchal para uma escala de 8 horas, que prevê ‘turnarounds’ ao longo do dia de hoje, o que movimenta habitualmente muitos autocarros, táxis e demais animação turística, para além de trazer turistas à baixa da capital madeirense.

Proveniente de Barcelona, o imponente navio da companhia italiana com 333 metros de comprimento e capacidade para 4.363 passageiros e 1.370 tripulantes, acostou no molhe da Pontinha às 8 horas e segue logo à tarde, a partir das 16 horas, o cruzeiro transatlântico com destino a Salvador, no Brasil.

O navio está a posicionar-se para os cruzeiros da temporada de Verão no hemisférico Sul, tendo programados itinerários vários, de 3, 5 e 7 noites no Brasil tendo como porto base São Paulo.

Na semana passada, o navio-irmão, ‘MSC Magnifica’, trouxe ao Funchal 909 tripulantes e 2.275 passageiros e realizou um 'turnaround' parcial que envolveu 215 desembarques e 194 embarques, mobilizando 19 autocarros e 45 táxis.

Lançado em Dezembro de 2008 em Nápoles, fruto de um investimento de cerca de 550 milhões de euros, o ‘MSC Fantasia’ foi na altura o maior navio da frota 'MSC Crociere', a par do ‘MSC Splendida’, sendo depois destronado pelos ‘manos’ MSC Divina’ o 'MSC Preziosa’.

Amanhã, domingo, é a vez de outro dos 22 navios da 'MSC' visitar o Funchal. Trata-se do ‘Magnifica’. Chega de Barcelona às 7 horas e zarpa ao fim de 10 horas, com destino a Lanzarote.