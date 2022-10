Ryanair vai manter as mesmas rotas para a Madeira

A Ryanair vai manter as mesmas 10 rotas que tem para a Madeira, disse Eddie Wilson, CEO da companhia aérea, esta manhã num encontro com jornalistas.

Dizendo que estão satisfeitos com a resposta do mercado à sua entrada na rota. "Vamos continuar no Inverno e estamos confiantes que vão continuar a ter boa resposta", atirou. "Vamos disponibilizar quase 850 mil lugares (...) e queremos continuar a crescer aqui, se pudermos".

Com rotas desde Londres, Manchester, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Porto, entre outros, a Ryanair acredita que vão continuar a ser rotas de sucesso. Mas há um senão: "A má notícia é que as taxas aeroportuárias continuam a aumentar nos aeroportos portugueses. Venho da Irlanda, que é uma economia periféricas (da Europa), Portugal é uma economia periférica, a Madeira é também. E Portugal precisa competir com Itália, Espanha e França, pelo que aumentar as taxas numa altura em que as companhias aéreas tentam investir e recuperar da covid-19, não faz nenhum sentido", disse Eddie Wilson.

"Em vez disso deveriam estar a criar incentivos, não só à Ryanair, mas a todas as companhias que garantem passageiros para cá, que quando estão na Madeira gastam entre 700 e 1.000 euros por cada viagem", acredita. "A única forma de vir à Madeira, a menos que venhas numa canoa, é por avião. Pelo que precisamos atrair as companhias. E companhias como a Ryanair defendem que se colocarem mais taxas, vão atrair menos passageiros e se baixarem as taxas vão ter mais passageiros", apontou.

Eddie Wilson está confiante que a Ryanair tem capacidade para trazer mais voos para a Madeira. "A Ryanair tem 150 aviões extra e queremos colocar aviões cá e precisamos de um acordo de longa duração 'lowcost' e, assim, faremos a nossa parte, que é ser a primeira companhia a estabelecer a sua base na Madeira. Mas não posso fazê-lo com as taxas a aumentar o custo", prometeu.