Énio Castro lidera prova dos 45 km à passagem pelo Terreiro do Freixo

Énio Castro, atleta com dorsal nº 45, lidera(va) o TRail Ultra de 45 km, a segunda prova mais extensa Ecotrail Funchal, à passagem pela zona de abastecimento no Terreiro do Freixo.

Com partida e chegada no Parque Santa Catarina e um desnível positivo de 2810 metros, a prova contou com 53 atletas à partida.

Na última edição o vencedor absoluto desta prova foi Magno Sousa, com o tempo 5:08:34.

Pode acompanhar aqui o percurso em ‘live Tracking’ da 8.ª edição do Ecotrail Funchal, Madeira, que teve início às 6 horas deste sábado.