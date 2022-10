19 atletas alinharam à partida para a prova rainha (80km) do Ecotrail do Funchal

Dos 20 atletas que estavam inscritos, 19 compareceram esta madrugada (06h00) no Parque Santa Catarina para a grande prova (80 km) do Ecotrail do Funchal 2022.

Com um desnível positivo de 5520 metros, a prova começou com os atletas a percorrerem algumas das principais ruas do centro da cidade em direcção à zona leste, com passagem pelos Jardins do Palheiro. No extenso percurso que leva os atletas do mar ao topo da montanha (Pico do Areeiro) por veredas e levadas, esta prova passa antes pelo Parque Ecológico do Funchal, seguindo-se, logo depois, o emblemático Pico do Areeiro. A partir daqui é descer até às serras de São Roque, para logo depois subirem pela Levada da Negra. Do Terreiro Freixo ao Pico do Prado é um pulo, mas para alcançarem o Pico Cedro, a escala da exigência técnica será elevada ao máximo.

O Paredão surge a meio da descida, antes de tomar o Lombo da Estrela até aos Três Paus, num desnível de pouco mais de mil metros.

A fase final fica marcada por uma incursão pela zona hoteleira da cidade, com destaque para o passadiço junto ao mar na zona da Praia Formosa e para a Levada dos Piornais, antes da chegada ao ponto de partida, o Parque Santa Catarina.

Na última edição venceu o francês Benjamin Fequant com o tempo de 11:52:18.