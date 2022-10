Taxa de juro e prestação média do crédito à habitação aumentaram na Madeira

"A taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 1,094%, registando um acréscimo de 0,133 pontos percentuais (p.p.) em Setembro de 2022, face ao mês anterior, crescendo pelo 6.º mês consecutivo e ultrapassando o patamar de 1%, situação que não sucedia desde Outubro de 2019", salienta a Direcção Regional de Estatística, de acordo com informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). "Note-se que, em Setembro de 2021, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 0,696%".

Quanto ao "valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu 4 euros, para 284 euros, tendo os juros se fixado nos 56 euros (mais 7 euros que no mês anterior e o mesmo valor de Abril de 2016) e a amortização nos 228 euros (menos 3 euros que mês precedente). No mês homólogo, período em que vigoravam as moratórias do crédito à habitação, o valor médio da prestação vencida era de apenas 240 euros", diz a DREM.

Por sua vez, "o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou, situando-se neste mês nos 61.157 euros (60.935 euros em Agosto de 2022). Um ano antes era de 58.884 euros", acrescenta a autoridade estatística regional.

Já "a nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita subiu para 1,144%, mais 0,133 p.p. que no mês anterior", enquanto a "prestação média vencida para a globalidade dos contratos aumentou para os 272 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 61.089 euros (60.750 euros no mês precedente)", conclui.