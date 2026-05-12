JPP refere o atraso na transformação da escola de São Jorge em lar de idosos

Paulo Alves recordou as várias promessas, ao longo dos últimos anos, de requalificação da Escola Básica de São Jorge - Cardeal D. Teodósio de Gouveia numa estrutura residencial para idosos.

O Juntos Pelo Povo apresenta um projecto de resolução em que é referida a "história triste de avanços e recuos, promessas e mais promessas, ao sabor dos actos eleitorais".

A escola, inaugurada em 2010, funcionou durante nove anos até ser encerrada. O presidente do Governo Regional prometeu que seria transformado em lar de idosos, mas ao longo dos últimos anos aconteceram "avanços e recuos", sobretudo com promessas eleitorais nunca cumpridas.

Agora, afirma do deputado do JPP, Miguel Albuquerque diz que o projecto do lar de São Jorge será "relançado", o que quer dizer que "volta tudo à estaca zero"