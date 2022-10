Nelson Carvalho garante que será criada uma comunidade terapêutica na Madeira

O director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), Nélson Carvalho, afirmou hoje que o Governo Regional vai criar uma comunidade terapêutica na Região, adiantando mesmo que “é um projecto que há muito já está a ser tratado e analisado”.

Nélson Carvalho deixou esta garantia na Assembleia Legislativa da Madeira durante a audição parlamentar requerida pelo PS sobre a "Recomendação ao Governo Regional sobre a criação de uma comunidade terapêutica de reinserção social”.

“Não é de agora, é uma situação que estamos a estudar já há muito tempo antes deste projecto ter sido colocado”, afirmou, sublinhando tratar-se de uma “resposta importante” para a sociedade madeirense.

Apesar de durante anos ter sido contra a criação deste tipo de comunidade “por questões científicas”, porque entendia que quando os doentes se conhecem o tratamento, a adesão e eficácia da terapêutica poderia ser afectada”, Nelson Carvalho explica que agora é a favor desta medida, “pois já está provado cientificamente que afinal isso não acontece”.

Sobre o projecto de resolução, o psicólogo sublinha que, do ponto de vista técnico, não está correcto ser uma comunidade terapêutica de reinserção social, porque explica que “as comunidades terapêuticas estão na dimensão do tratamento para tratar as pessoas e que há um conjunto de critérios para entrar na comunidade e então só depois é que será feita a reinserção”. Por outro lado, frisa que a comunidade não é uma “panaceia, mas sim uma capacidade de resposta que o Governo Regional quer dar aos madeirenses que têm problemas de comportamentos aditivos e de dependências”. Nesse sentido, Nelson Carvalho reforça que a adesão por parte dos pacientes tem de ser “sempre voluntária, caso contrário a eficácia do tratamento é muito baixa”.